Зустрічаюся, шукаю, дивлюся: Єрмак пояснив свій вплив на кадрову політику в ОП
Андрій Єрмак підтвердив, що дійсно бере участь у співбесідах з потенційними кандидатами на високі державні посади. Очільник Офісу Президента зазначив, що має вплив в ОП.
Джерело: НВ
Водночас Єрмак зауважив, що Кабміну він може лише висловити свої рекомендації.
Важливо Наша позиція однозначна, – Єрмак прокоментував втручання Медведчука в переговори
Єрмак наголосив, що "професійні кадри є основою будь-якої держави".
Ніде правди діти, що я 24 години на добу (особливо все, що стосується кадрової політики в Офісі) зустрічаюся, шукаю, дивлюся. Якщо в ОП я впливаю, то в уряді – це просто моя думка,
– заявив Єрмак.
Він спростував твердження про те, що відповідає за кадрову політику в багатьох державних органах крім ОП. Єрмак підкреслив, що ОП не впливає на кадрову політику. На його думку, це було б неправильно.
Єрмак про призначення Татарова
Андрій Єрмак пояснив, що на момент співбесіди Олега Татарова, він "цілком влаштував" ОП.
На той момент, коли ми відкривали вакансію, запропонували кілька кандидатур, провели співбесіду і професійний рівень цієї людини нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення,
– додав він.
Очільник Офісу Президента звернув увагу, що у випадку Татарова "це точно не була рекомендація Андрія Портнова".
Справа Татарова: головне
- Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у корупції. Мовиться про справу щодо квартир Національної гвардії й збитки у розмірі 81 мільйона гривень.
- Колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась підтвердив, що раніше Татаров працював в його компанії як "фахівець зі схем".
- Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ.
- Щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за можливе незаконне втручання у розслідування.
Поділитися новиною