Зустріч Зеленського і Санду: про що говорили президенти – відео
Президент Володимир Зеленський 12 січня 2021 року зустрівся з лідеркою Молдови Майєю Санду. Політикиня приїхала в Україні із першим офіційним візитом. Про головні тези президентів під час зустрічі читайте у матеріалі 24 каналу.
Відео зустрічі Зеленського та Санду опублікували на сторінці у фейсбуці Офісу Президента.
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Що сказав Зеленський
- Глава держави привітав громадян України та Молдови з різдвяними святами: "Вірю, що 2021 рік принесе нашим країнам процвітання".
- Він зауважив, що свій перший закордонний візит Санду зробила саме в Україну.
- За його словами, Україна цінує те, що Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.
- Президент висловив співчуття родині загиблого на Донбасі Олега Андрієнка. Нагадаємо, військовий отримав смертельне поранення поблизу Пісків 11 січня.
- Лідери держав обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови. "Позиція України у цьому питанні є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосив Зеленський.
- Президенти вирішили утворити Президентську раду – новий постійний формат діалогу та механізм координації актуальних завдань співпраці.
Пріоритетними сферами для спільного економічного імпульсу будуть енергетика, інфраструктура, транспорт та транзит,
– підкреслив Зеленський.
Він додав: "У нас є амбітна ідея – будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ та Кишенів".
Президенти обговорили створення прикордонного мостового переходу через річку Дністер. За словами Зеленського, це скоротить час подорожі між столицями до 5 годин.
Крім того, лідери розглядали енергетичне питання. Зокрема, збільшення обсягів природного газу Молдови, який зберігається в українських сховищах.
Зеленський та Санду обговорили сприяння Євросоюзу в тому, щоб держави отримали вакцини від коронавірусу.
Вважаю, що країнам "Східного партнерства" має приділятися підвищена увага країнами ЄС у питаннях спільних процедур закупівлі та постачання вакцин,
– наголосив Зеленський.
Дивіться пряму трансляцію зустрічі президентів:
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