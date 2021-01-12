Президент Володимир Зеленський 12 січня 2021 року зустрівся з лідеркою Молдови Майєю Санду. Політикиня приїхала в Україні із першим офіційним візитом. Про головні тези президентів під час зустрічі читайте у матеріалі 24 каналу.

Відео зустрічі Зеленського та Санду опублікували на сторінці у фейсбуці Офісу Президента.

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Що сказав Зеленський

Глава держави привітав громадян України та Молдови з різдвяними святами: "Вірю, що 2021 рік принесе нашим країнам процвітання".

Він зауважив, що свій перший закордонний візит Санду зробила саме в Україну.

За його словами, Україна цінує те, що Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Президент висловив співчуття родині загиблого на Донбасі Олега Андрієнка. Нагадаємо, військовий отримав смертельне поранення поблизу Пісків 11 січня.

Лідери держав обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови. "Позиція України у цьому питанні є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосив Зеленський.

Президенти вирішили утворити Президентську раду – новий постійний формат діалогу та механізм координації актуальних завдань співпраці.

Пріоритетними сферами для спільного економічного імпульсу будуть енергетика, інфраструктура, транспорт та транзит,

– підкреслив Зеленський.

Він додав: "У нас є амбітна ідея – будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ та Кишенів".

Президенти обговорили створення прикордонного мостового переходу через річку Дністер. За словами Зеленського, це скоротить час подорожі між столицями до 5 годин.

Крім того, лідери розглядали енергетичне питання. Зокрема, збільшення обсягів природного газу Молдови, який зберігається в українських сховищах.

Зеленський та Санду обговорили сприяння Євросоюзу в тому, щоб держави отримали вакцини від коронавірусу.

Вважаю, що країнам "Східного партнерства" має приділятися підвищена увага країнами ЄС у питаннях спільних процедур закупівлі та постачання вакцин,

– наголосив Зеленський.

Дивіться пряму трансляцію зустрічі президентів:

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