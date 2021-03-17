Член делегації підхопив COVID-19: зустріч Тарана та міністра оборони Японії скасували

Джерело:Міністерство оборони Японії
Робочий візит Андрія Тарана до Японії триває. Однак зустріч політика з міністром оборони Японії Нобуо Кіші довелося скасувати через коронавірус в одного з членів української делегації.
Міністерство оборони Японії заявило, що ця зустріч не може відбутися через необхідність дотриматися протиепідемічних заходів.
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Після отримання повідомлення, що в одного з членів делегації Тарана (Андрія Тарана – 24 канал) виявили позитивний результат тесту на COVID-19, ми скасуємо цю зустріч з огляду на необхідність дотримання протиепідемічних заходів,
– мовиться у повідомленні.