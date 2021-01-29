Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви 29 січня провели перше засідання "Люблінського трикутника". До нього приєдналась і білоруська лідерка Світлана Тихановська.

Джерело: 24 канал

Засідання відбулось в онлайн-форматі. Політики досягнули низки політичних домовленостей. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.

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Про що говорили сторони Про майбутні кроки та виклики

Країни обговорили спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі. Зокрема, протидії пандемії коронавірусу, російській агресії проти України.

Крім того, Кулеба детальніше розповів колегам про Кримську платформу. За словами міністра, приділили увагу внеску кримських татар у розвиток України, Польщі та Литви.

Також окреслили пріоритети співпраці "Люблінського трикутника" у 2021 році. Наприкінці зустрічі визначили дату, коли дипломати подадуть конкретний план заходів "Люблінського трикутника" на цей рік.

Визначили логотип

Сторони затвердили логотип "Люблінського трикутника". На ньому зображені прапори країн та поєднання "3+1". Міністр пояснив, це означає, що до "Люблінського трикутника" можуть приєднатись інші гравці.

Створення молодіжної платформи

Невдовзі планують створити молодіжну платформу, яка об'єднає молодь України, Литви та Польщі.

Ситуація в Білорусі

Крім того, обговорили ситуацію в Білорусі. За словами Кулеби, без Білорусі "Люблінський трикутник" є неповним.

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