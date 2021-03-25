ЗСУ знищили позиції бойовиків на Донбасі: потужне відео

Збройні сили України на Донбасі знищили позиції проросійських бойовиків батальйону "Восток". Відео ліквідації ворога наші захисники оприлюднили у мережі.

Українські військові зазначили, що окупанти часто обстрілювали позиції ООС. Саме тому бійці ЗСУ вгамували терористів потужним ударом з незабороненого озброєння.

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Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один із днів був нанесений вогневий удар у відповідь, – повідомила бойова група К-2.

Захисники України зауважили, що згідно з даними розвідки, декілька найманців Росії "поїхали слухати Кобзона".

Українські військові знищили позиції бойовиків: дивіться відео

Воїни ЗСУ анонсували нові ролики

Військовослужбовці ЗСУ анонсували ролики звітів своєї роботи, на яких буде:

знищення укріпрайонів окупантів;

знищення військової техніки ворога,

ліквідація особового складу бойовиків,

снайперська робота по противнику.

Війна на Донбасі: що відомо

З початку поточної доби, 25 березня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Світлодарська.

Унаслідок ворожої атаки жоден зі захисників України не постраждав.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу