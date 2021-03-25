ЗСУ знищили позиції бойовиків на Донбасі: потужне відео

Джерело:бойова група К-2 54 ОМБр
Збройні сили України на Донбасі знищили позиції проросійських бойовиків батальйону "Восток". Відео ліквідації ворога наші захисники оприлюднили у мережі.
Українські військові зазначили, що окупанти часто обстрілювали позиції ООС. Саме тому бійці ЗСУ вгамували терористів потужним ударом з незабороненого озброєння.
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Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один із днів був нанесений вогневий удар у відповідь, – повідомила бойова група К-2.
Захисники України зауважили, що згідно з даними розвідки, декілька найманців Росії "поїхали слухати Кобзона".
Українські військові знищили позиції бойовиків: дивіться відео
Військовослужбовці ЗСУ анонсували ролики звітів своєї роботи, на яких буде: