ЗСУ знищили позиції бойовиків на Донбасі: потужне відео
Збройні сили України на Донбасі знищили позиції проросійських бойовиків батальйону "Восток". Відео ліквідації ворога наші захисники оприлюднили у мережі.
Джерело:бойова група К-2 54 ОМБр
Українські військові зазначили, що окупанти часто обстрілювали позиції ООС. Саме тому бійці ЗСУ вгамували терористів потужним ударом з незабороненого озброєння.
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Розвідники деякий час вели спостереження за цією позицією різними способами, і в один із днів був нанесений вогневий удар у відповідь, – повідомила бойова група К-2.
Захисники України зауважили, що згідно з даними розвідки, декілька найманців Росії "поїхали слухати Кобзона".
Українські військові знищили позиції бойовиків: дивіться відео
Воїни ЗСУ анонсували нові ролики
Військовослужбовці ЗСУ анонсували ролики звітів своєї роботи, на яких буде:
- знищення укріпрайонів окупантів;
- знищення військової техніки ворога,
- ліквідація особового складу бойовиків,
- снайперська робота по противнику.
Війна на Донбасі: що відомо
- З початку поточної доби, 25 березня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Світлодарська.
- Унаслідок ворожої атаки жоден зі захисників України не постраждав.
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