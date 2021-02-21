У ЗСУ замінять радянські "планшетки" на високоякісні сумки – Техніка війни

До Збройних сил України почали надходити нові адміністративні сумки. Вони замінять радянські "планшетки". Сумки виконали зі зносостійкої поліамідної тканини з піксельним малюнком.

Джерело: "Техніка війни" на 24 каналі

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає, – дізнайтесь у програмі.

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Нові сумки у ЗСУ та бронетранспортери "Отаман"

► Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали низку угод про розширення військово-технічного співробітництва на 1 мільярд доларів. Зокрема, Укроборонпром підписав договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group.

► На парад з нагоди 30 річниці Незалежності України планують залучити 27 парадних розрахунків. Загалом – понад 4 тисячі осіб, які пройдуть новим стройовим кроком. Запропоновано залучити приблизно 250 одиниць військової та спеціальної техніки та понад 50 літальних апаратів.

► У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського запустять Школу професійного розвитку інженерів-конструкторів. Це спільний проєкт концерну Укроборонпром з Міністерством освіти і науки інститутом. Школа отримала іменування на честь видатного авіаційного конструктора Олега Антонова.

► За скоєння державної зради засудили на 12 років мешканця Харкова. Це науковець, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора.

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► На полігоні 169-го навчального центру "Десна" проводять чергові випробування бронетранспортерів "Отаман" від компанії "Практика".

Літаки L-39NG та нова модель військових черевиків

​• Компанія Salomon випустила нову модель військових черевиків для спекотного і вологого клімату. Чоботи мають високу халяву з тонкого і швидковисихаючого нейлонового матеріалу. Всередині застосовується тонка і швидковисихаюча підкладкова сітка.

​• Спецпідрозділи Центрального військового округу Росії отримали екіпірування з автономною системою електрообігріву, що здатна безперервно працювати 12 годин на одному заряді. Приблизно тисячу комплектів передали для обігріву військовослужбовцям в холодних умовах.

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​• За підтримки США Сили оборони Грузії отримали нові великокаліберні кулемети M2А1 і автоматичні станкові гранатомети MK19. Також Грузія продемонструвала чергову партію американських ручних кулеметів M249 під патрон 5,56х45 міліметрів НАТО.

​• В'єтнам замовив у чеської компанії навчально-бойові літаки L-39NG. Контракт включає навчання пілотів, інструкторів, наземного екіпажу і механіків, а також постачання запасних частин для літаків, системи наземного навчання та матеріально-технічного забезпечення.