Збройні Сили України за результатами державних випробувань взяли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор". Усі її частини виготовили українські виробники.

За даними Міноборони, головним завданням великокаліберної гвинтівки є знищення укріплень та техніки супротивника. Зокрема, мовиться й про легкоброньовану техніку.

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Варто зауважити, що усі деталі "Алігатора", зокрема ствол, виготовили українські зброярі.

У Міноборони зазначили, що антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника.

Також це стосується радіолокаційного обладнання, місткостей з нафтопродуктами, керованих ракет на пускових установках, складів та інших об'єктів.

Що відомо про гвинтівку

Калібр – 14,5 на 114 міліметрів.

Початкова швидкість кулі – 980 метрів на секунду

Ефективна дальність пострілу – до 2000 метрів.

Максимальна дальність польоту кулі – до 7000 метрів.

Цікаво, що на відстані 1,5 кілометра куля пробиває 10 міліметрову броньову плиту.

ЗСУ взяли на озброєння великокаліберну гвинтівку "Алігатор": дивіться відео