ЗСУ взяли на озброєння великокаліберну гвинтівку "Алігатор"
Збройні Сили України за результатами державних випробувань взяли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор". Усі її частини виготовили українські виробники.
Джерело:Фейсбук Міністерства оборони
За даними Міноборони, головним завданням великокаліберної гвинтівки є знищення укріплень та техніки супротивника. Зокрема, мовиться й про легкоброньовану техніку.
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Варто зауважити, що усі деталі "Алігатора", зокрема ствол, виготовили українські зброярі.
У Міноборони зазначили, що антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника.
Також це стосується радіолокаційного обладнання, місткостей з нафтопродуктами, керованих ракет на пускових установках, складів та інших об'єктів.
Що відомо про гвинтівку
- Калібр – 14,5 на 114 міліметрів.
- Початкова швидкість кулі – 980 метрів на секунду
- Ефективна дальність пострілу – до 2000 метрів.
- Максимальна дальність польоту кулі – до 7000 метрів.
Цікаво, що на відстані 1,5 кілометра куля пробиває 10 міліметрову броньову плиту.
ЗСУ взяли на озброєння великокаліберну гвинтівку "Алігатор": дивіться відео
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