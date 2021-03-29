В українській армії ще 2 людини померли від коронавірусу

Джерело:Командування медсил ЗСУ
У Збройних силах України ще 2 людини померли від коронавірусу. Летальні випадки сталися через ускладнення, викликані недугою.
Повідомляється, що обоє перебували на стаціонарному лікуванні. На жаль, стан їхнього здоров'я різко погіршився.
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Так, один з працівників Збройних сил від 16 березня лікувався на стаціонарі в Одеській міській інфекційний клінічній лікарні. Інший від початку березня у Кам'янка-Бузькій центральній районній лікарні.
Попри проведену терапію, стан їхнього здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху,
– йдеться у повідомленні пресслужби.
Біологічну смерть одного з них зафіксували 27 березня, а іншого – 28 березня.