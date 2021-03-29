В українській армії ще 2 людини померли від коронавірусу

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Джерело:

Командування медсил ЗСУ

У Збройних силах України ще 2 людини померли від коронавірусу. Летальні випадки сталися через ускладнення, викликані недугою.

Повідомляється, що обоє перебували на стаціонарному лікуванні. На жаль, стан їхнього здоров'я різко погіршився.

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Так, один з працівників Збройних сил від 16 березня лікувався на стаціонарі в Одеській міській інфекційний клінічній лікарні. Інший від початку березня у Кам'янка-Бузькій центральній районній лікарні.

Попри проведену терапію, стан їхнього здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху,
– йдеться у повідомленні пресслужби.

Біологічну смерть одного з них зафіксували 27 березня, а іншого – 28 березня.

Коронавірус в ЗСУ: останні новини

  • Всього у Збройних силах України зареєстррували 57 летальних випадків від ускладнень через коронавірус від початку пандемії.
  • Станом на ранок 29 березня в ЗСУ на коронавірус хворіє 2 644 осіб.
  • Всього за час пандемії одужало 18 061 осіб.
  • На ізоляції, зокрема і на самоізоляції, перебуває 778 осіб.
  • За минулу добу, 28 березня, в армії виявили 48 нових випадків захворювання. З них – до медзакладів госпіталізували 6 осіб.

Вакцинація в армії

  • Від початку вакцинації, у ЗСУ 18 785 осіб отримали 1 дозу вакцини, з них – 2 153 військових медиків.
  • За добу 28 березня проти COVID-19 щепили 168 осіб.