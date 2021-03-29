В українській армії ще 2 людини померли від коронавірусу
У Збройних силах України ще 2 людини померли від коронавірусу. Летальні випадки сталися через ускладнення, викликані недугою.
Джерело:Командування медсил ЗСУ
Повідомляється, що обоє перебували на стаціонарному лікуванні. На жаль, стан їхнього здоров'я різко погіршився.
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Так, один з працівників Збройних сил від 16 березня лікувався на стаціонарі в Одеській міській інфекційний клінічній лікарні. Інший від початку березня у Кам'янка-Бузькій центральній районній лікарні.
Попри проведену терапію, стан їхнього здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху,
– йдеться у повідомленні пресслужби.
Біологічну смерть одного з них зафіксували 27 березня, а іншого – 28 березня.
Коронавірус в ЗСУ: останні новини
- Всього у Збройних силах України зареєстррували 57 летальних випадків від ускладнень через коронавірус від початку пандемії.
- Станом на ранок 29 березня в ЗСУ на коронавірус хворіє 2 644 осіб.
- Всього за час пандемії одужало 18 061 осіб.
- На ізоляції, зокрема і на самоізоляції, перебуває 778 осіб.
- За минулу добу, 28 березня, в армії виявили 48 нових випадків захворювання. З них – до медзакладів госпіталізували 6 осіб.
Вакцинація в армії
- Від початку вакцинації, у ЗСУ 18 785 осіб отримали 1 дозу вакцини, з них – 2 153 військових медиків.
- За добу 28 березня проти COVID-19 щепили 168 осіб.
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