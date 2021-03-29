У Збройних силах України ще 2 людини померли від коронавірусу. Летальні випадки сталися через ускладнення, викликані недугою.

Повідомляється, що обоє перебували на стаціонарному лікуванні. На жаль, стан їхнього здоров'я різко погіршився.

Зверніть увагу Коронавірус у ЗСУ: за добу захворіли ще 115 військових

Так, один з працівників Збройних сил від 16 березня лікувався на стаціонарі в Одеській міській інфекційний клінічній лікарні. Інший від початку березня у Кам'янка-Бузькій центральній районній лікарні.

Попри проведену терапію, стан їхнього здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Біологічну смерть одного з них зафіксували 27 березня, а іншого – 28 березня.

Коронавірус в ЗСУ: останні новини

Всього у Збройних силах України зареєстррували 57 летальних випадків від ускладнень через коронавірус від початку пандемії.

Станом на ранок 29 березня в ЗСУ на коронавірус хворіє 2 644 осіб.

Всього за час пандемії одужало 18 061 осіб.

На ізоляції, зокрема і на самоізоляції, перебуває 778 осіб.

зокрема і на самоізоляції, перебуває За минулу добу, 28 березня, в армії виявили 48 нових випадків захворювання. З них – до медзакладів госпіталізували 6 осіб.

Вакцинація в армії