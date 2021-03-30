Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій з боку Росії. Розглядають навіть не зовсім реальні ситуації.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак відповів на запитання, чи не планує Росія пробувати пробити військовий коридор до Криму.

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Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, до будь-якого розвитку ситуації. Ми прораховуємо різні ситуації,

– зауважив Хомчак.

Хомчак наголосив, що фахівці з Генштабу не перестають працювати. Вони повсякчас аналізують, прогнозують, та планують.

Відповідно до цих планів у ЗСУ готують війська і штаби.

"Гадати, хто буде, а хто не буде, можна що завгодно, але всі варіанти, які тільки можуть бути: реальні і не зовсім, – ми їх усі прораховуємо", – розповів Хомчак.

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