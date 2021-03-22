ЗСУ посилюють повітряний захист на північному заході країни

Повітряні сили ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північному заході України. Військові також нарощують бойовий потенціал по всій території держави.

Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування у системі ППО держави в новому секторі відповідальності на Волині.

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Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, у тому числі й на північно-західному напрямку,

– зазначив офіцер управління ЗРВ Денис Ізосімов.

Підполковник зауважив, що це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням.

А також завдяки проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".

Щодня понад 1000 військових Повітряних сил несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони держави. Вони контролюють повітряні цілі як у повітряному просторі України, так і за її межами.