ЗСУ посилюють повітряний захист на північному заході країни
Повітряні сили ЗСУ посилюють захист повітряного простору на північному заході України. Військові також нарощують бойовий потенціал по всій території держави.
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування у системі ППО держави в новому секторі відповідальності на Волині.
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Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, у тому числі й на північно-західному напрямку,
– зазначив офіцер управління ЗРВ Денис Ізосімов.
Підполковник зауважив, що це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням.
А також завдяки проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".
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