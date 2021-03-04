У ЗСУ на посадах командирів взводів служить понад 100 жінок, – Генштаб

Джерело:пресслужба ЗСУ
У Збройних силах України на командних посадах перебувають понад 900 офіцерів-жінок. З них 109 – служать командирами взводів.
Загалом в українській армії служать і працюють десятки тисяч жінок. Про це на брифінгу повідомила радниця Головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова.
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У ЗС України на посадах командирів взводів служить 109 жінок. Загалом же, станом на кінець лютого, на командних посадах перебувають понад 900 офіцерів-жінок,
– сказала вона.
Вікторія Арнаутова додала, що на початок 2021 року у Збройних Силах України служать і працюють близько 57 тисяч військовослужбовців-жінок та цивільних.Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час виступу 14 жовтня 2020 року зауважив, що з Днем захисника потрібно вітати не лише чоловіків. Адже в українському війську чимало відважних жінок та дівчат, які нічим не поступаються.