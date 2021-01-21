Начальник Чернігівського обласного військового комісаріат настирливо обнімав і цілував, хапав за груди, ляскав по сідницях і не приймав відмов від підполковниці Ольги Деркач. Саме так вона описала його поведінку. Нині ця установа правильно називається "Центр комплектування та соцпідтримки".

Днями військовослужбовиця звернулася до місцевого видання й публічно заявила про систематичні домагання та булінг з боку полковника Олександра Криворучка. Про сексуальні домагання з боку керівників у погонах. – у блозі "Територія рівності" на 24 каналі.

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З чого все почалось

Історія непростих стосунків начальника і його підлеглої Ольги Деркач почалась іще 5 років тому, коли той очолив облвійськкомат. Ольга розповіла, що у кабінеті начальник міг схопити її за груди, торкнутися статевих органів. Не один раз ляскав по сідницях, зокрема і в присутності офіцерів. Також ліз цілуватися у губи. На додаток, не прийнявши відмови, висловлював на адресу Ольги постійні зауваження і словесні образи.

Зі слів пані Ольги, для нього є нормальним після ранкового шикування на плацу цілувати кількох наближених до себе жінок, ніби "по-дружньому".

Останньою краплею стали публічні цькування військової у жовтні 2020 року.



Ольга Деркач / Фото m.gorod.cn.ua

Як начальник принизив підлеглу

Пан Криворучко "відчитав" підлеглу перед іншими офіцерами й звинуватив у наклепі щодо сексуальних домагань. Зрештою Ольга звернулася до військового шпиталю, де їй встановили діагноз – гостре порушення мозкового кровообігу. Вочевидь через стресову ситуацію на службі.

У військкоматі розпочали службову перевірку, а 1 січня поліція відкрила кримінальне провадження.

Ольга продемонструвала журналістам копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Документ підтверджує, що провадження порушили за статтею про примушування до вступу у статевий зв'язок без добровільної згоди.

Як відреагували у військкоматі

У пресслужбі установи слова військової назвали наклепом і спробою дискредитувати начальника. Сам же Криворучко згодом теж усе заперечував і навіть повідомив журналістам, що готує позов до суду за наклеп.

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Що ж відомо про полковника Криворучка

За даними ЗМІ, Криворучко розлучений, має доньку. На службі зарекомендував себе з негативного боку, згідно з характеристикою є неврівноваженим і здатним до хитрощів.

Пані Ольга надала також і копію рішення суду за 2009 рік. У документі суд визнав полковника винним у побитті водія при військкоматі. Солдат тоді отримав черепно-мозкову травму, а Криворучко продовжив службу.



Олександр Криворучка / Фото politica.com.ua

Реакція головнокомандувача ЗСУ

Чи не одразу після звернення Ольги Деркач до журналістів відреагували й на верхівці Генштабу. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак поставив завдання Військовій службі правопорядку провести службову перевірку.

У відомстві також збираються створити спеціальну робочу групу, яка займатиметься проблемою сексуальних домагань.

Прикметно, що в офіційній заяві зазначили, що без рішення суду ніхто не може бути звинувачений – із натяком на Криворучка. Утім звинувачує не суд, а правоохоронці!

Чому подібні історії не розслідують

Зрештою я рада бачити, що подібні питання нарешті отримують увагу зі сторони ЗСУ, хоч із юридичним каламбуром. Утім, публічних заяв недостатньо. Кривдники у погонах й досі лишаються безкарними.

Не існує ні ефективних політик, ні механізмів для реальної протидії різним видам насильства у Збройних силах, чергова безкарність породжує нову хвилю насильства.

Amnesty International закликає всі відповідальні органи провести ретельне розслідування щодо заяв Ольги Деркач і притягнути винних до відповідальності.

Та, на жаль, з мого досвіду, подібні справи про домагання у ЗСУ штучно гальмують ще на етапі слідства. Роками розслідують справи, і вони навіть не доходять до суду. Ахіллесова п'ята таких справ у тому, що в Україні юридично не закріплене поняття "сексуальне домагання". Немає і відповідної статті.

Тож справи кваліфікують свідомо неправильно, тому й довести провину вкрай складно. Гальмують справи також і на рівні поліції та прокуратури. Зрештою і самим жінкам вкрай важко протистояти системі. Утім військовослужбовиця Ольга не звикла відступати. Військова служба, участь в бойових діях в зоні АТО навчили її бути сильною.

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Вона не готова просто змінити місце роботи і закрити очі на проблему. Вона вимагає системних змін. Разом із нею і я вимагаю справедливості для всіх жінок-військовослужбовиць і якісних зрушень у системі захисту й протидії сексуальним домаганням в армії.

Право людини на повагу до її честі, гідності та особисту недоторканність – це не шмат паперу. Це гарантія держави, на яку чомусь вже не раз закривали очі.