Запорізьке підприємство "Іскра" передало нову сучасну радіолокаційну станцію Збройним силам України. Її особливість в тому, що вона може працювати майже за будь-яких кліматичних умов.

Крім цього, вона чудово впорається і у гірській місцевості. Техніка має допомогти захищати повітряний простір країни.

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Особливості техніки

Нова сучасна техніка, яку отримали військові, має набагато кращі тактико-технічні характеристики, а саме:

збільшену дальність дії;

покращені параметри траєкторної обробки;

розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.

Крім цього, "Науково-виробничий комплекс "Іскра" оснастило радар додатковими виносними робочими місцями. Це дає змогу повноцінного дистанційного управління станцією – на відстані до 300 метрів.



Сучасна радіолокаційна станція ​/ Фото Укроборонпрому



Працює майже за будь-яких умов / Фото Укроборонпрому

За потреби, станція може безпосередньо взаємодіяти із зенітними ракетними комплексами.

Ми маємо багаторічний досвід виготовлення та модернізації станцій типу 35Д6, 36Д6. Це важливо для військової техніки, що цілодобово перебуває на бойовому чергуванні та захищає повітряний простір держави,

– зазначив головний конструктор Дмитро Семенов.

Конструктори також зазначають, що додатково оснащити або розробити унікальну версію, якщо у замовника будуть такі потреби.

Довідка. Продукцію "Іскри", зокрема експортний варіант радара 36Д6М, – добре занють за кордоном. Все через здатність забезпечити технічний супровід, проводити модернізацію та оновлення програмного забезпечення.



Як виглядає станція / Фото Укроборонпрому