Київський бронетанковий завод передав Збройним Силам України 5 відремонтованих танків Т-72. За час ремонту, що відбувався в рамках державного замовлення, було проведено ряд доробок, покликаних покращити характеристики машин

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Броньовані пікапи "Новатор" та конкурс на створення легкового автомобіля

► Майбутні оператори берегової версії наземного протикорабельного ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" почали опановувати нову систему ситуаційної обізнаності. Українська система розроблялася спільно з фахівцями НАТО та має взаємосумісність зі схожими системами країн Альянсу.

► Національна гвардія України в рамках державного контракту отримала третю партію броньованих пікапів "Новатор" від "Української бронетехніки". Машини з колісною формулою 4 на 4 оснащуються 6,7-літровим турбодизельним двигуном.

► Міністерство оборони України оголосило конкурс на створення нового легкового авто підвищеної прохідності. Таким чином планується замінити застарілі радянські автомобілі УАЗ, що досі масово служать Збройним Силам України.

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► Міноборони закупило постріли УОФ12 до протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" за найнижчою ціною. Закупівля відбулася на підставі переговорної процедури та в рамках Державного оборонного замовлення. Вартість снаряда УОФ12 – приблизно 27 тисяч гривень за одиницю.

► Науково-виробниче підприємство "Темп-3000" виготовило спеціальне обладнання та протестувало бронежилети. Випробування відбулися відповідно до стандарту Національного Інституту Юстиції США NIJ Standard-0101.06

Нове фарбування для танків і перший політ безекіпажного літака

​• Збройні сили Британії запустили програму Multi-Coloured Camouflage Scheme. Головною метою проєкту є створення нового фарбування для танка, який дасть можливість "обдурити" людське око та штучний інтелект.

​• Армія Бельгії замовляє 897 вантажівок CF Military для заміни машин того ж класу Unimog і Volvo N 10. Загалом придбають на шасі чеської компанії Tatra 636 одиниць техніки з колісною базою 4 на 4, а також 243 машини у варіанті 8 на 8.

​• Румунська армія отримала перші американські системи реактивного залпового вогню HIMARS M142. Нові РСЗВ надійшли наприкінці лютого, а отримав їх 81-й оперативно-тактичний ракетний батальйон "Майор Георге Чону".

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​• На Керченському суднобудівному заводі "Залив" почали формувати корпуси двох універсальних десантних катерів проєкту 23 900. Будівництво відбувається в рамках чинної держпрограми озброєнь, що триватиме до 2027 року.

​• Перший випробувальний політ здійснив безекіпажний літак Loyal Wingman. Безпілотник розроблено компанією Boeing спільно з Королівськими ВПС Австралії.