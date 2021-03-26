У ЗСУ назвали ім'я першого загиблого під Шумами: фото героя

Внаслідок ворожих обстрілів під Шумами 26 березня загинув підполковник Сергій Коваль. Усе своє професійне життя він присвятив Збройним силам України

У ЗСУ розповіли, що Коваль "пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв".

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З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України героїчно загинув наш побратим – підполковник Коваль Сергій Васильович,

– мовиться у повідомленні.

"Мудрим командиром і патріотом своєї країни підполковник Коваль Сергій назавжди залишиться у наших серцях", – наголосили у ЗСУ.

У ЗСУ повідомили: Коваль "мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС". Неодноразово героя нагороджували відзнаками та нагородами.

"Весь особовий склад Об'єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки ЗСУ глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Васильовича. Світла пам'ять воїну!", – підсумували у ЗСУ.

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