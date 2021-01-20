Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 19 січня, зафіксували 30 випадків зараження COVID-19 серед військових.

Від ускладнень хвороби 19 січня помер один військовослужбовець. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

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Що відомо про померлого

Працівник Збройних сил перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній районній лікарні міста Коломия. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус 5 січня 2021 року. Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 3 осіб. Інші 27 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 20 січня коронавірусом хворіє 756 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 14 282 військовослужбовці. Смертельна хвороба забрала життя 39 людей.

Наразі на самоізоляції перебуває 30 осіб. У найближчі три дні термін ізоляції завершується у 8 бійців ЗСУ.

Зверніть увагу! У медичному штабі наголошують, що найчастіше COVID-19 поширюється під час епізодичних зустрічей військових і працівників ЗСУ з найближчими. Тому просять не наражати себе та свою родину на небезпеку.

Статистика захворюваності в Україні станом на 20 січня