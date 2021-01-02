Майже 5 тисяч буковинців у гірських селах опинились у вимушеный ізоляції від решти Чернівецької області. Дорога понад річкою Черемошем, котру підмила повінь, стрімко сповзає в урвище.

Під час перевезення до школи – дорогою спочатку їде порожній автобус, а за ним позаду йдуть діти. Детальніше про ситуацію зі зруйнованою дорогою на Буковині – у сюжеті 24 каналу.

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Школярі виходять з автобуса посеред шляху, аби проїхати особливо небезпечні ділянки. Адже 200 метрів вузької дороги пролягають повз урвище.

"Діти долають цю відстань щодня. Автобус зупиняється, ми виходимо і йдемо пішки, а потім знову сідаємо", – розповіла вчителька-психологиня Мар'яна Черленяк.



Школярів висаджують посеред шляху / Скриншот з відео

Водночас водій шкільного автобуса Сергій Томнюк повідомив, що через морози відповідною дорогою їхати неможливо, тому у таких випадках – до школи транспорт не їде.

Поетапне перевезення до школи

Дітей звозять до навчального закладу у кілька етапів, адже всі не вміщаються. Щоразу директор місцевої школи з тривогою чекає, коли автобус везе дітей – якщо нема дзвінка, то водій проїхав успішно.

Я не боюся відповідальності якоїсь іншої, як перед Богом та батьками, діти – найцінніше. Згідно із законом, я не маю право пускати сюди автобус – як це 100 дітей тут перевозити,

– сказав директор ЗОШ села Довгопілля Юрій Маротчак.



Дітей звозять до навчального закладу у кілька етапів / Скриншот з відео

Об'їзний шлях

Окрім шкільного автобуса небезпечним шляхом проїжджають авто. Однак швидка медична допомога та рейсові автобуси – не їдуть.

Водночас великогабаритному транспорту доводиться обирати довший об'їзний шлях через Івано-Франківську область. Люди розповіли, що їздити зруйнованою дорогою – це завжди ризик для них.

Призупинення руйнування

Власником небезпечної ділянки дороги є Чернівецька ОДА. Чиновники розповіли, що берегоукріплення повинно зупинити процес руйнування.

Однак ремонти ускладнює гірський рельєф – з гір постійно течуть потоки по дорозі, а взимку вода замерзає.

Дорога не ремонтувалась 54 роки. Ми вже почали розробляти проєктно-кошторисну документацію на дорожнє полотно,

– повідомив перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.



Ремонти ускладнює гірський рельєф / Скриншот з відео

Наслідки повені

Лише на Буковині липнева повінь всього за декілька днів пошкодила 40 кілометрів автошляхів.

Через пошкоджені дороги, хатам та газопроводам регіону завдано 600 мільйонів гривень збитків. Від проливних дощів постраждало й Прикарпаття.