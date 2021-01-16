Карантин не просто змінив ринок праці, він вщент його перекроїв. Сфери, які раніше давали чи не найбільше робочих місць – після весняного локдауну 2020 року потребували ледь не втричі менше працівників

Станом на початок травня 2020 року безробіття в Україні збільшилося майже на 50% у порівнянні з 2019 роком, заявили в Державному центрі зайнятості. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

До теми Коронавірус залишиться з нами назавжди, – глава Moderna

З червня почалося поступове відновлення постраждалих сфер, проте повернутися на докарантинний рівень їм так і не вдалося.

Нагадала пандемія і про найболючіше – нестачу медичних кадрів. У МОЗ вже навіть назвали проблему відтоку медперсоналу питанням національної безпеки

"Лікарні будуть обладнані новітніми технологіями, де будуть новітніші обладнання, підведений кисень, ліжка та монітори пацієнтів – але біля цього ліжка не буде наших медичних працівників", – зазначав очільник МОЗ Максим Степанов.

Доходи медпрацівників за кордоном

Медпрацівники на вагу золота, але не в грошах. Держслужба зайнятості дає середні по країні цифри: заробіток лікаря – 7,5 тисяч гривень, у медсестри – понад 5.

Натомість за кордоном українських фахівців чекають кардинально інші доходи. Адже кадровий голод на медиків у Європі був завжди, а надто посилився в часи пандемії.



За кордоном українських фахівців чекають інші доходи / Скриншот з відео

Водночас Польща спрощує процедуру прийняття на роботу українських медиків. За словами президента Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, Польща не просто спростила умови по працевлаштуванню – вони дозволили навіть працевлаштовуватися без підтвердження українського диплому.

"Головне – англійська або польська мова на розмовному рівні. Приходила пропозиція щодо працевлаштування терапевтів в невеликих містах Польщі не те, що зі знанням польської мови, а хоча б з бажанням вивчити її на місці", – сказав Воскобойник.

Попит в критичній інфраструктурі

Посилив локдаун і карантин попит не лише на медиків, а й на людей, які виконують роботу на об'єктах критичної інфраструктури.

Збільшився попит на тих людей, які роблять роботу власними руками. Тих, кого взагалі називають "сині комірці": продавці, касири, ті люди, які роблять хліб, продають ліки і транспортують це все,

– розповіла менеджерка сайту-пошуковика вакансій Олена Кірільєвніна.

Оптимізація робочої сили

Приніс коронавірус і позитивні зрушення, адже сприяв збільшенню роботи онлайн. Дослідження Центру економічної стратегії показало, що робота онлайн сприяє залученню до праці верств населення, яким досі було складно працевлаштуватися, наприклад жінкам з маленькими дітьми.

Втім COVID-19 пришвидшив процеси оптимізації робочої сили і показав, що людей, роботу яких можна автоматизувати, найімовірніше звільнятимуть.



Робота онлайн сприяє залученню до праці / Скриншот з відео

"Процес автоматизації вже запущено, це 100%. Зараз час для того, щоб задуматися, які є навички і які можна розвинути, щоб і надалі залишатися в цьому потоці. Бо може знести, якщо не буде навичок діджитал", – вважає економістка Центру економічної стратегії Ганна Сахно.

Тож зовсім не дивно, що кращою навичкою, аби якнайшвидше знайти ідеальну вакансію на посткарантинному ринку праці є готовність до змін та постійного навчання новому