Україна готова зробити все, щоб перестали гинути люди, – Єрмак про ескалацію на Донбасі

Андрій Єрмак згадав, що у перші місяці нового перемир'я на Донбасі сторони на 100% дотримувалися режиму тиші. Однак згодом окупанти почали порушувати перемир'я, збільшуючи кількість обстрілів. Зараз, як зауважив глава ОП, вже можна говорити про ескалацію конфлікту.

Водночас Єрмак наполягає, що перемир'я не зірвалося. Принаймні Україна не зробила нічого, що б могло свідчити, що наша країна вийшла з режиму припинення вогню.

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Очільник Офісу Президента підкреслив, що Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди. До прикладу, проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки. Також Єрмак нагадав, що минулого разу російська сторона відхилила пропозицію України.

Нас постійно змушують точково відповідати на провокації. Україна підтверджує свою прихильність домовленостям від 22 липня 2020 року про введення режиму повному і всеосяжну припинення вогню на лінії розмежування, що вводиться з півночі 27 липня,

– зауважив глава ОП.

Крім того, Єрмак наголосив, що важливо проаналізувати весь період перемир'я та повернутися до повноцінного режиму припинення вогню. За словами Андрія Єрмака, необхідно ухвалити рішення, які б унеможливили снайперську стрілянину.

"Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом відбувалося саме від рук снайперів. За використання снайперської сили повинна бути підвищена відповідальність", – підсумував Єрмак.

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Яка зараз ситуація на Донбасі

Проросійські бойовики продовжують майже щодня обстрілювати позиції українських бійців. Гатять традиційно з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також на Донбасі працюють снайпери окупантів.

На щастя, від початку поточного тижня втрат серед українських бійців немає. Однак протягом 15 – 21 березня Україна втратила трьох своїх героїв.

Загалом від початку 2021 року на Донбасі вже