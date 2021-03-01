Президент Володимир Зеленський 1 березня анонсував в Україні створення суду у смартфоні. Це дозволить скоротити судовий процес і мінімізувати корупцію.

Зеленський про судову реформу

Кожна влада в Україні обіцяла реформування судової системи, однак нікому це так і не вдалося. Про це Зеленський розповів на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

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Президент заявив, що налаштований розірвати це замкнене коло.

Чесний та справедливий суд – це та частина моєї президентської програми, від якої залежить виконання інших частин,

– пояснив Зеленський.

Він наголосив, що у нас можуть бути найкращі антикорупціонери, але винні все одно уникатимуть справедливого покарання в судах.

За словами глави держави, в Україні відсутня майже третина суддів. Через це люди роками чекають на розгляд справи. Тому Зеленський заявив на необхідності відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

"Кадровий склад судової системи – не лише про кількість, а й про якість. Її мають заповнити професійні та порядні судді, які відновлять довіру українців до професії", – підкреслив Зеленський.

Суд у смартфоні

За словами президента, у нього вже є ідея, як забезпечити прозорість суду.

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Дієвим кроком на цьому шляху може стати ІТ рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо і обов'язково зробимо суд у смартфоні,

– заявив український лідер.

Завдяки такому рішенню більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес та мінімізує корупцію.

Президент про суд присяжних

Зеленський розповів, що в Україні вже є 2 готові законопроєкти, які дадуть старт роботі суду присяжних. Однак, за словами президента, тут є велика відповідальність за долю учасників процесу. Тому модель такого суду будуть детально обговорювати.