Для мене день пам'яті захисників Донецького аеропорту це 21 січня. Саме в цей день, після втрати будь-якої можливості для спротиву, російські підрозділи захопили уламки оборони, тіла загиблих та небагатьох живих...

Події 19-21 січня неможливо відокремити та встановити точний час загибелі кожного бійця.

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Як розвивались події в Донецькому аеропорту?

17-18 січня противник взяв у щільну облогу останнє приміщення оборони у новому терміналі, кілька бойових машин прорвались з підкріпленням тільки завдяки активним бойовим діям та підтримці танків, було зрозуміло, що новий термінал повністю оточений, подальше утримання позицій можливе тільки ціною втрат. Оточені це розуміли, але продовжували тримати оборону і відступати без наказу відмовились.

19 січня противник повністю перекрив постачання та прострілював з сусідніх приміщень підходи. Група на чолі з комбатом 90-го батальйону Олегом Кузьміних вийшла для посилення, але у щільному тумані потрапила на позиції противника у старому терміналі – 8 воїнів загинуло, інші потрапили у полон.

20 січня противник підірвав останню залу, в якій тримали оборону українські воїни. Більшість загиблих у новому терміналі – понад 30 бійців, загинули саме через вибух.

20 січня було здійснено кілька спроб доставити допомогу в новий термінал, але через повне оточення противником жодна з цих спроб не була вдалою, противник розстрілював усю техніку, яка підходила до нового терміналу. Щільний туман не дозволяв орієнтуватися, групи під командуванням комвзвода розвідки 81-ї бригади Андрія Миронюка потрапила на позицію противника та була розбита, 5 воїнів загинуло. Група 95-ї бригади спробувала прорватися, але ще на заїзді на летовище потрапила на мінне поле та під обстріл противника, загинуло та зникло безвісти 3 воїнів.

За наявними даними на цей час, 19-21 січня при обороні нового терміналу, при підриві приміщення та у полоні загинуло та зникло безвісти 38 воїнів зі складу 80, 81 десантно-штурмових, 93-ї механізованої бригад, 74-го розвідного батальйону. При спробах прориву до нового терміналу 19-20 січня загинуло та зникло безвісти 19 воїнів 79-ї, 81-ї, 95-ї десантно-штурмових, 57-ї мотопіхотної бригади.

Приклад усвідомленої самопожертви

Досі залишається без відповідей та жодних офіційних висновків, чому попри критичні обставини в новому терміналі військове командування не дало наказ на відхід з терміналу. Адже 17 січня зірвалась спроба зайняти Іверський монастир, а 18 січня зірвалась спроба зайняти селище Спартак – це означало, що прикрити з флангів підходи до нового терміналу не вийшло. Значить, противник продовжує контролювати підходи та термінал, фактично знаходиться в оточенні, шляхи постачання прострілюються з усіх видів зброї. Більшість з тих, хто вийшов у тумані з нового терміналу, навіть поранені 20 січня, змогли добратись до наших позицій на метеостанції – вона була всього в 1 кілометрі від нового терміналу. Нема сумнівів, що наказ на відхід 19-го січня, після невдалого прориву групи Кузьміних врятував би більшість захисників.

Оборона цих бетонних уламків без тепла, без води, тільки з піхотним озброєнням, під обстрілом з усіх видів зброї, в умовах оточення, назавжди залишиться зразком спротиву та вірності своїм товаришам та військовому наказу. Оборона нового терміналу Донецького аеропорту – це зразок бойового духу та бажання битися до кінця. Ті, хто стояв насмерть, ті, хто йшов їм на допомогу в безнадійних умовах показали приклад усвідомленої самопожертви. І це ніколи не буде забуто.

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Честь і слава українським воїнам. Їхнім родинам та тим, хто тоді вижив та зараз бореться за своє життя, лікується і сьогодні потрібна наша допомога.

Джерело: Facebook