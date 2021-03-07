Зовнішній вигляд ЗСУ потрібно змінювати у найскладніші часи, – історик пояснив чому

В Україні були морські піхотинці, які в чорних беретах зрадили країну. Також були і десантники, які у блакитних беретах воювали проти України.

Але не можна сказати, що українські десантники в українських беретах воювали за берет. Таку думку в інтерв'ю "11 запитань" висловив Василь Павлов.

Повне інтерв'ю Вона відбувається у свідомості, – Павлов сказав, як перемогти у війні з Росією

Зовнішній вигляд ЗСУ треба змінити

За його словами, на той момент справді це був їхній однострій і на цьому базувалась їхня ідентичність. Але наразі ідентичність десантників базується на зовсім інших символах.

Чи треба змінювати зовнішній вигляд ЗСУ під час війни в надзвичайно складні моменти? Так, треба. Це підтверджує досвід будь-яких країн, які воюють,

– зазначив Павлов.

Він зауважив, що упродовж історії ребрендинг збройних сил відбувався неодноразово – в найскладніші моменти історії цих держав. "Так само в українську військову ідентичність нові символи "вливаються" досить швидко", – додав історик.

У 2021 році від зміни берета десанта буде 4 роки, а від зміни берету морських піхотинців буде 3 роки. "Це занадто мало для того, щоб сформувати традицію, але це дуже багато, щоб наповнити ці сенси символами", – сказав Павлов.

Інтерв'ю з Василем Павловим: дивіться відео