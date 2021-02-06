Чоловік, якого загриз тигр, порушив правила безпеки: нові деталі трагедії
Під Черніговом у містечку Мена тигр Шакур вбив працівника зоопарку. Чоловік 3 роки доглядав за своїм підопічним та товаришував з ним.
Джерело:ТСН
Чоловік доглядав за дикими тваринами понад 10 років і мав великий досвід. Колеги загиблого здивовані тим, що сталося. Вони розповіли, що в той день працівник порушив одразу кілька правил безпеки.
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Нові деталі трагедії
Він повинен був перевірити, де заходиться тварина, в потрібний момент перекрити шибер. Чому цього не було зроблено, вже ніхто не зможе дізнатися,
– розповів заступник директора зоопарку Леонід Воробей.
В зоопарку ствердили, що напасти від голоду тигр не міг, його добре годують. Кожному тигру щодня дають багато живлення, зокрема і 7 кілограмів м'яса.
Які ще правила порушив доглядач
Для того, щоб прибрати у вольєрі за тваринами або їх погодувати, працівники повинні заходити парами. Але в той день чоловік чомусь пішов сам і порушив інструкцію. Це доводять камери спостереження, які є біля вольєра.
Тигр Шакун наляканий
Після інциденту, як відзначили працівники зоопарку, тигр Шакур наляканий. Вони також зауважили, що тварина усвідомлює всю трагедію.
За словами Леоніда Воробея, у хижих тварин інстинкти можуть прокинутися в будь-який момент і довіряти тигру, навіть давно знайомому і дружньому, дуже ризиковано.
Долю тигра вирішуватимуть після завершення роботи комісії управління праці. Зоопарк для відвідувачів закритий до завершення розслідування обставин трагедії.
Трагедія під Черніговом: що відомо
- Чоловік зайшов у вольєр погодувати тигра, а той напав на нього і прокусив йому шию.
- Медики не встигли врятували потерпілого, він помер на місці події від отриманих тілесних ушкоджень.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило смерть людини.
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