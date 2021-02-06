Під Черніговом у містечку Мена тигр Шакур вбив працівника зоопарку. Чоловік 3 роки доглядав за своїм підопічним та товаришував з ним.

Чоловік доглядав за дикими тваринами понад 10 років і мав великий досвід. Колеги загиблого здивовані тим, що сталося. Вони розповіли, що в той день працівник порушив одразу кілька правил безпеки.

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Нові деталі трагедії

Він повинен був перевірити, де заходиться тварина, в потрібний момент перекрити шибер. Чому цього не було зроблено, вже ніхто не зможе дізнатися,

– розповів заступник директора зоопарку Леонід Воробей.

В зоопарку ствердили, що напасти від голоду тигр не міг, його добре годують. Кожному тигру щодня дають багато живлення, зокрема і 7 кілограмів м'яса.

Зазначимо! Вольєр тигра розділений на 3 частини. Між кожною секцією є перегородка-шибер, мета якої захистити людину від хижака.

Які ще правила порушив доглядач

Для того, щоб прибрати у вольєрі за тваринами або їх погодувати, працівники повинні заходити парами. Але в той день чоловік чомусь пішов сам і порушив інструкцію. Це доводять камери спостереження, які є біля вольєра.

Тигр Шакун наляканий

Після інциденту, як відзначили працівники зоопарку, тигр Шакур наляканий. Вони також зауважили, що тварина усвідомлює всю трагедію.

До речі! Зоопарк у Мені – єдиний в Україні, який розташований у сільській місцевості. Його відкрили майже 45 років тому, а з тиграми там мають справу вже понад 20 років.

За словами Леоніда Воробея, у хижих тварин інстинкти можуть прокинутися в будь-який момент і довіряти тигру, навіть давно знайомому і дружньому, дуже ризиковано.

Долю тигра вирішуватимуть після завершення роботи комісії управління праці. Зоопарк для відвідувачів закритий до завершення розслідування обставин трагедії.

Трагедія під Черніговом: що відомо