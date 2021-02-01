В зоні ООС зник український військовий

Ввечері 28 січня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зник український військовий. Відомо, що він чергував на одному із взводних опорних пунктів.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Про інцидент одразу ж повідомили правоохоронцям. Вони почали пошуки бійця.

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Що відомо про зникнення нашого військового

Відсутність українського бійця помітили 28 січня. Військовий зник під час чергування, водночас зброя та набої залишились на місці.

На жаль, пошуки правоохоронців не дали результатів. Товариші по службі заявили, що військовий був спокійною та виваженою людиною, конфліктних ситуацій ні з ким не мав.

За попередньою інформацією, військовослужбовець може бути на не підконтрольній Україні території. Наразі тривають слідчі дії та з'ясовуються обставини.

Зауважимо, що з квітня 2014 року до сьогодні в зоні бойових дій на Донбасі зникли 526 українських військових, з них невідома доля 69 осіб.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу