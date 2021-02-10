У зоні Операції Об'єднаних сил український військовий 9 лютого застрелив цивільного. Як пояснили в штабі, двоє цивільних намагалися прорвати блокпост. Журналіст Юрій Бутусов розповів, що це був таксист, який віз іншого військового в штаб, але вони обоє дещо дивно поводилися.

Як чоловіки опинилися на блокпосту

Як розповів журналіст, один з чоловіків взяв довідку у військкоматі для оформлення в лави 53-ої ОМБр, яка займає смугу в зоні розведення Богданівка – Петрівське.

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Тоді він приїхав у зону ООС і взяв таксі, щоб доїхати до штабу. Юрій Бутусов пояснює, що таксисти досконало знають район оборони, постійно возять бійців, тому чоловік не сумнівався, що його доставлять точно й найкоротшим маршрутом.

Важко зрозуміти, що рухало таксистом, який замість поїздки правильним маршрутом виїхав на передову, на наш взводний опорний пункт. Тут проїзд заборонений,

– розповів журналіст.

Ситуація на блокпосту

За розповідю Юрія Бутусова, таксі вже майже доїхало до Вікторівки – села, що розташоване в "сірій зоні". Тоді зреагував черговий на блокпосту, здійснивши попереджувальний вистріл у повітря.

Проїхавши блокпост, машина зупинилася, а таксист і чоловік, що їхав у штаб, вийшли на вулицю. Черговий сказав їм підійти, але обоє чоловіків чомусь повернулися в авто. Тоді військовий відкрив вогонь на ураження.

"Як наслідок таксист убитий на місці, пасажир – поранений в руку. Слідство з'ясовує, наскільки обґрунтованими були дії вартового, як була організована служба", – розповів журналіст.

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