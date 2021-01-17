Чи знизить Укрзалізниця ціни на квитки: заява очільника УЗ
Укрзалізниця не планує знижувати вартість квитків на пасажирські перевезення. Як пояснив очільник компанії Володимир Жмак, це неможливо зробити.
Жмак також поскаржився, що Укрзалізниця наразі працює у збиток. Про це він заявив в інтерв'ю одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Володимир Жмак наголосив, що на тлі інфляції та зміни курсу долара індексація тарифів не проводилася з 2018 року.
На жаль, на сьогодні пасажирські перевезення збиткові для Укрзалізниці. У всьому світі пасажирські перевезення дотуються з державного бюджету, у нас цього немає. Тому говорити про те, що у нас є можливість зменшувати вартість квитків, ми сьогодні не можемо,
– зазначив він.
Жмак підкреслив, що влада не компенсує УЗ перевезення пільгових пасажирів. За його словами, заборгованість Міносвіти перед Укрзалізницею становить мільярд гривень.
Як зробити перевезення прибутковими
У компанії сподіваються, що пасажирські перевезення повинні стати "принаймні самоокупними" у межах анбандлінгу (реорганізації з метою поділу на кілька компаній). Для цього глава Укрзалізниці планує перейти до публічних договорів на перевезення пасажирів з органами центральної та місцевої влади.
Ми будемо використовувати принцип пряника: якщо у вас є з нами договір, ви отримаєте нову модернізовану електричку, з усіма сучасними умовами перевезення. Якщо немає договору – будемо надавати за залишковим принципом електрички Ризького заводу 1976 року,
– розповів він.
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Які ще нововведення анонсували в УЗ
- Укрзалізниця хоче спростити вимоги для пропуску пасажирів у вагони. Планується, що люди зможуть використовувати для посадки ксерокопії документів, а не лише оригінали.
- Раніше УЗ анонсувала запуск чат-ботів у месенджерах Viber та Telegram. Функцією ботів серед іншого буде продаж квитків на потяги. Наразі не відомо, як саме відбуватиметься процес купівлі та отримання квитків, однак зручність такого рішення беззаперечна.
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