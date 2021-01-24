Зниження ціни на газ та труднощі дистанційної освіти на Луганщині – відео тижня

У Кабміні ухвалили рішення знизити ціну газ майже на третину. Це тимчасовий захід на період з 1 лютого до 31 березня. Школярі на Луганщині змушені отримувати дистанційну освіту без інтернету і навіть зв'язку. Лише третина учнів місцевої школи має можливість користуватися інтернетом, однак – з перебоями.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

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Кабмін знизив ціну на газ

В Україні на початку 2021 року мітингували проти підняття тарифів на газ. У підсумку, президент України Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання Кабміну. Там ухвалили рішення знизити ціну газ майже на третину. Експерти вважають, що таке ручне регулювання тарифів не вирішує самої проблеми.

Що кажуть експерти про зниження ціни на газ: дивіться відео 24 каналу

Дистанційна освіта без інтернету

Школярі з прифронтового селища Троїцьке, що на Луганщині, змушені отримувати дистанційну освіту без інтернету і навіть зв'язку. Лише третина учнів може користуватися інтернетом. Однак через аварійні відключення, світло в селі зникає майже щодня, а з ним – інтернет.

Як проходить дистанційне навчання на Луганщині: дивіться відео

Перші герої Небесної Сотні

Під час буремних подій Революції Гідності 7 років тому з'явилися перші загиблі. Найжорсткіші від початку Майдану протистояння, які тривали з 19 по 22 січня, назвали "Криваве Водохреще": холодна вода з водометів, сльозогінний газ, кийки, гранати і кулі.

Першими героями Небесної Сотні стали Михайло Жизневський, Сергій Нігоян, Юрій Вербицький, Олександр Бадера і Роман Сеник.

Про них – дивіться у відео сюжету 24 каналу:

Роковини обстрілу Маріуполя терористами

В Результаті жорстких обстрілів Маріуполя 24 січня 2015 року загинуло 29 людей, майже сотню осіб було поранено. Серед жертв атаки – цілі сім'ї, діти та підлітки. Бойовики гатили по жилих кварталах міста.

Що пригадали очевидці: дивіться у відео

Історичне значення Дня соборності

22 січня в Україні відзначали 102 річницю Дня соборності України. Саме цього дня 1919 року тисячі людей зібрались на Софійському майдані у Києві, щоб почути доленосні слова. Рівно опівдні проголосили про об'єднання Української та Західної Української Народних Республік.

Дивіться відео: історичне значення цього дня та спогади людей, які долучились до Акту Злуки