Агровиробники вітають ухвалення Верховною Радою закону №3656 про зниження ПДВ для продукції АПК з 20% до 14%. Зниження ставки стане відчутною підтримкою для виробників, які постраждали від коронакризи та посухи.

"Моя область найбільше постраждала від посухи. Чи не кожен третій залишився без врожаю. А у всіх кредити, податки, люди, яким треба зарплату платити. Ми не просимо пільг. Але хоча б лояльних ставок і рівних умов для всіх – щоб всі були в рівних умовах і все однаково платили податки. Зниження ПДВ буде це заохочувати", – сказав Олександр Пересунько з Одеської області.

На думку агровиробника, знижуючи податкове навантаження на чесний бізнес, держава стимулює детінізацію виробництва: тіньовий сектор "вбиває" галузь не менше природних катаклізмів.

Виробник, який платить податки, ніколи не зможе виграти конкуренцію у того, хто не платить. Там більше грошей в обороті. Чим вище податкові зобов'язання, тим більше спокуси ховатися від сплати, використовувати всякі схеми, "скручування" та інші махінації. Особливо в такий кризовий рік, коли багато хто опинився на межі виживання,

– зазначив Олександр Пересунько.

Від зниження ПДВ виграють всі. Внаслідок зниженої ставки переробники зможуть збільшити обсяги закупівлі сировини.

"Вони менше витратять, а й менше отримають відшкодування. Не можна сказати, що хтось один отримає вигоду. Чим більше переробки та експорту – тим більше грошей у країні. Бюджет і АПК від цього тільки виграють", – впевнена Наталія Рекічінская з Вінницької області.

Вона додала, що зниження ставки ПДВ і відновлення Міністерства аграрної політики стали для аграріїв сигналом: влада готова їх чути.

Ми з самого початку просили знизити ставку та захистити Мінагро від ліквідації. Галуззю, яка дає країні 40% валютної виторгу, повинно займатися окреме міністерство, а не якийсь відділ або департамент,

– сказала агровиробник.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №3656. Документ підтримали 255 народних депутатів. Раніше проєкт отримав позитивну оцінку Державної податкової служби та Мінфіну. Його також підтримали найбільші аграрні асоціації та більшість парламентських фракцій. Закон знижує ПДВ з 20% до 14% на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.