Рідних зниклої 7-річної дівчинки на Херсонщині перевіряють на детекторі брехні

11 березня 2021 , 08:36
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Джерело:

ТСН

В Олешківському районі Херсонської області четверту добу шукають семирічну дівчинку Марію Борисову. Поліція задіяла поліграф, аби перевірити свідчення рідних зниклої школярки.

Окрім того, на детекторі брехні збираються перевірити і деяких односельців зниклої Марійки. Загалом за час пошуків поліція вже опитала понад 600 людей.

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Пошуки дівчинки тривають

  • За час пошуків вже опитали понад 600 мешканців селища, зокрема і дітей, з якими грала дівчинка.
  • Усіх раніше засуджених осіб та тих, хто перебуває на обліку у психіатричній лікарні, теж вже "відпрацювали".
  • Оперативники переглянули відеозаписи всіх відеокамер, які є у селищі.
  • Правоохоронці ще раз перевірили Північно-Кримський канал, який проходить неподалік села. Оглянули місцевість у радіусі 30 кілометрів.
  • До роботи залучили рятувальників, які перевіряють покинуті приміщення, вигрібні ями та комунікації. У пошуках використовували квадрокоптери та тепловізори.
  • Наразі поліція встановлює водіїв, які проїжджали через селище Щасливе під час зникнення Марійки.

Версії зникнення дівчинки

Поліцейські відпрацьовують всі версії. Серед таких:

  • дитина могла сама втекти з дому,
  • потрапити до рук зловмисника,
  • її могли викрасти з автобусної зупинки, куди вона ходила зустрічати тата.

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Зникнення 7-річної Марії Борисової

  • Дівчинка зникла 7 березня у селі Щасливе Олешківського району.
  • Вона гралася на подвір'ї приватного будинку. За деяких час її мати помітила, що дитини на місці вже немає.
  • Дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою. Друзі зниклої кажуть, що вона хотіла зустріти батька з роботи.
  • Спочатку дівчинку самостійно шукали батьки. Відтак вони звернулися по допомогу: шукати Марію почали поліцейські, нацгвардійці та кінологи.
  • Наразі всю місцевість у радіусі 10 кілометрів, куди б могла дійти дитина, вже дослідили.