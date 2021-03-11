Рідних зниклої 7-річної дівчинки на Херсонщині перевіряють на детекторі брехні

В Олешківському районі Херсонської області четверту добу шукають семирічну дівчинку Марію Борисову. Поліція задіяла поліграф, аби перевірити свідчення рідних зниклої школярки.

Окрім того, на детекторі брехні збираються перевірити і деяких односельців зниклої Марійки. Загалом за час пошуків поліція вже опитала понад 600 людей.

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Пошуки дівчинки тривають

За час пошуків вже опитали понад 600 мешканців селища, зокрема і дітей, з якими грала дівчинка.

Усіх раніше засуджених осіб та тих, хто перебуває на обліку у психіатричній лікарні, теж вже "відпрацювали".

Оперативники переглянули відеозаписи всіх відеокамер, які є у селищі.

Правоохоронці ще раз перевірили Північно-Кримський канал, який проходить неподалік села. Оглянули місцевість у радіусі 30 кілометрів.

До роботи залучили рятувальників, які перевіряють покинуті приміщення, вигрібні ями та комунікації. У пошуках використовували квадрокоптери та тепловізори.

Наразі поліція встановлює водіїв, які проїжджали через селище Щасливе під час зникнення Марійки.

Версії зникнення дівчинки

Поліцейські відпрацьовують всі версії. Серед таких:

дитина могла сама втекти з дому,

потрапити до рук зловмисника,

її могли викрасти з автобусної зупинки, куди вона ходила зустрічати тата.

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Зникнення 7-річної Марії Борисової