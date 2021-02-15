У Раді зникло відео з кнопкодавством за призначення Шкарлета: Разумков обіцяє розібратись
Відео, на якому начебто зафіксували факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, зникло. Народний депутат Ярослав Железняк пропонує заслухати у Верховній Раді доповідь начальника управління держохорони Сергія Рудя щодо цього.
Джерело:"Українська правда"
Про це лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив під час засідання погоджувальної ради 15 лютого.
Читайте також Сергій Шкарлет очолив Міносвіти: що він встиг зробити на посаді в МОН
Зникло відео голосування за Шкарлета
Я вам хочу повідомити, що за фактом кнопкодавства за пана Шкарлета досі немає офіційного відео від управління державної охорони. Мені говорять, що 14 днів сплило і немає відео,
– розповів Железняк.
Він заявив, що вважає це повним ігноруванням парламенту.
Що пропонує нардеп
У зв'язку з цим парламентар наголосив на необхідності запросити в Раду керівника управління держохорони Сергія Рудя. "Нехай нам розповідає, яким чином відео, що зафіксувало кнопкодавство, раптом зникло", – зазначив Железняк.
Коментар Разумкова
Спікер Ради Дмитро Разумков додав, що у парламенті повинні розібратися з цим питанням.
Зокрема, відповідні техзасоби уже передали до Ради. Якщо інформацію про відсутність відео підтвердять, то парламент шукатиме шляхи відновлення відповідного запису.
Зверніть увагу Кнопкодавство під час призначення Шкарлета: Разумков обіцяє розібратися
Чому говорять про кнопкодавство
- 17 грудня Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет двічі не підтримав відповідне подання. Присягу Шкарлет складав під крики "Ганьба!".
- Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у залі парламенту.
- 18 січня Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета міністром.
Поділитися новиною