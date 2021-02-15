Відео, на якому начебто зафіксували факт кнопкодавства за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, зникло. Народний депутат Ярослав Железняк пропонує заслухати у Верховній Раді доповідь начальника управління держохорони Сергія Рудя щодо цього.

Про це лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив під час засідання погоджувальної ради 15 лютого.

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Зникло відео голосування за Шкарлета

Я вам хочу повідомити, що за фактом кнопкодавства за пана Шкарлета досі немає офіційного відео від управління державної охорони. Мені говорять, що 14 днів сплило і немає відео,

– розповів Железняк.

Він заявив, що вважає це повним ігноруванням парламенту.

Що пропонує нардеп

У зв'язку з цим парламентар наголосив на необхідності запросити в Раду керівника управління держохорони Сергія Рудя. "Нехай нам розповідає, яким чином відео, що зафіксувало кнопкодавство, раптом зникло", – зазначив Железняк.

Коментар Разумкова

Спікер Ради Дмитро Разумков додав, що у парламенті повинні розібратися з цим питанням.

Зокрема, відповідні техзасоби уже передали до Ради. Якщо інформацію про відсутність відео підтвердять, то парламент шукатиме шляхи відновлення відповідного запису.

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