Зниклий в ООС військовий перебуває у бойовиків

2 лютого 2021 , 10:41
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Український військовий, який зник у районі Операції об'єднаних сил, перебуває у бойвиків. Наразі слідство з'ясовує усі обставини.

Джерело: ТСН

Так, боєць перебуває на непідконтрольній території України. Про це заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Що відомо про зникнення

  • Відсутність військового виявили 28 січня. Захисник зник під час чергування. Щоправда, його зброя та набої залишились на місці.
  • Про інцидент одразу повідомили правоохоронцям та почали пошуки. Протягом кількох днів чоловіка так і не змогли знайти.
  • Товариші по службі наголосили, що зниклий військовий був спокійним та ніколи не конфліктував ні з ким.

Скільки військових загалом зникло в ООС

Від початку війни на Донбасі зникли понад 525 військових. Однак близько 450 з них вдалось знайти, деяких – мертвими.

Наразі доля щонайменше 69 українських захисників невідома.

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Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу