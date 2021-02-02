Зниклий в ООС військовий перебуває у бойовиків

Український військовий, який зник у районі Операції об'єднаних сил, перебуває у бойвиків. Наразі слідство з'ясовує усі обставини.

Джерело: ТСН

Так, боєць перебуває на непідконтрольній території України. Про це заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

До теми В зоні ООС зник український військовий

Що відомо про зникнення

Відсутність військового виявили 28 січня. Захисник зник під час чергування. Щоправда, його зброя та набої залишились на місці.

Про інцидент одразу повідомили правоохоронцям та почали пошуки. Протягом кількох днів чоловіка так і не змогли знайти.

Товариші по службі наголосили, що зниклий військовий був спокійним та ніколи не конфліктував ні з ким.

Скільки військових загалом зникло в ООС

Від початку війни на Донбасі зникли понад 525 військових. Однак близько 450 з них вдалось знайти, деяких – мертвими.

Наразі доля щонайменше 69 українських захисників невідома.

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