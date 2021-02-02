Зниклий в ООС військовий перебуває у бойовиків
Український військовий, який зник у районі Операції об'єднаних сил, перебуває у бойвиків. Наразі слідство з'ясовує усі обставини.
Джерело: ТСН
Так, боєць перебуває на непідконтрольній території України. Про це заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
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Що відомо про зникнення
- Відсутність військового виявили 28 січня. Захисник зник під час чергування. Щоправда, його зброя та набої залишились на місці.
- Про інцидент одразу повідомили правоохоронцям та почали пошуки. Протягом кількох днів чоловіка так і не змогли знайти.
- Товариші по службі наголосили, що зниклий військовий був спокійним та ніколи не конфліктував ні з ким.
Скільки військових загалом зникло в ООС
Від початку війни на Донбасі зникли понад 525 військових. Однак близько 450 з них вдалось знайти, деяких – мертвими.
Наразі доля щонайменше 69 українських захисників невідома.
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