Ввечері 2 січня у мережі став недоступним сайт "Детектор медіа". Як заявила шеф-редактора Наталія Лігачова, можливою причиною є проблеми з сервером.

У "Детектор медіа" сподіваються швидко відновити сайт

"Український хостинг", як з'ясували у "Детектор медіа", обнулив сервер, на якому розмішувався сайт. Наразі там встановлюють нову операційну систему. Про це Лігачова написала у фейсбуці.

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На звернення медійників поки не реагують.

Цей сервер – потужніший, ніж був до цього, в середині грудня у них лише орендували,

– пояснила шеф-редакторка.

У "Детектор медіа" перепросили читачів і запевнили, що відновлять сайт вже на іншому сервері – проте без текстів поставлених 2 січня.

Зверніть увагу! У "Детектор медіа" зазначили, що працюють їхні сайти на інших серверах, а також сторінки у соцмережах.