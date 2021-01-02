Зник сайт "Детектор медіа": можливі причини
Ввечері 2 січня у мережі став недоступним сайт "Детектор медіа". Як заявила шеф-редактора Наталія Лігачова, можливою причиною є проблеми з сервером.
У "Детектор медіа" сподіваються швидко відновити сайт
"Український хостинг", як з'ясували у "Детектор медіа", обнулив сервер, на якому розмішувався сайт. Наразі там встановлюють нову операційну систему. Про це Лігачова написала у фейсбуці.
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На звернення медійників поки не реагують.
Цей сервер – потужніший, ніж був до цього, в середині грудня у них лише орендували,
– пояснила шеф-редакторка.
У "Детектор медіа" перепросили читачів і запевнили, що відновлять сайт вже на іншому сервері – проте без текстів поставлених 2 січня.
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