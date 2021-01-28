З'явилося історичне відео знесення останнього в Україні Леніна

На Одещині знесли останній в Україні пам'ятник радянському вождеві Володимиру Леніну. Він "ховався" у селі Старі Трояни, що в Ізмаїльському районі.

Джерело: ютуб-канал Сергія Стерненка

Демонтувати останнього Леніна в Україні місцеву громаду зобов'язала Одеська обласна державна адміністрація.

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В мережі вже з'явилось відео історичного падіння. На кадрах видно, що зносили монумент вночі за допомогою мотузки та під радісні вигуки людей.

Дивіться відео знесення останнього пам'ятника Леніну:

Перший пам'ятник Леніну в Україні знесли 8 грудня 2013 року. Це відбулось в Києві під час Революції Гідності. Відтоді й почалась хвиля ленінопаду по всій території країни.

Відомо, що у сусідньому селі Холмське є також погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса. Його ще не демонтували, але пошкодили. Після закону про декомунізацію місцеві почали називати його болгарським поетом Христом Ботєвим.

Закон про декомунізацію: що передбачає