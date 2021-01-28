З'явилося історичне відео знесення останнього в Україні Леніна
На Одещині знесли останній в Україні пам'ятник радянському вождеві Володимиру Леніну. Він "ховався" у селі Старі Трояни, що в Ізмаїльському районі.
Джерело: ютуб-канал Сергія Стерненка
Демонтувати останнього Леніна в Україні місцеву громаду зобов'язала Одеська обласна державна адміністрація.
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В мережі вже з'явилось відео історичного падіння. На кадрах видно, що зносили монумент вночі за допомогою мотузки та під радісні вигуки людей.
Дивіться відео знесення останнього пам'ятника Леніну:
Відомо, що у сусідньому селі Холмське є також погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса. Його ще не демонтували, але пошкодили. Після закону про декомунізацію місцеві почали називати його болгарським поетом Христом Ботєвим.
Закон про декомунізацію: що передбачає
- На всій території України забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму".
- Порушникам закону загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
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