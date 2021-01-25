Вбивство керівника гранітного кар'єру під Кропивницьким: знайшли кілера

У Кіровоградській області знайшли ймовірного вбивцю керівника гранітного кар'єру, який 21 січня підірвався на розтяжці біля свого будинку. Виявляється, вибухівку нібито встановив працівник цього ж кар'єру, який ворогував із начальником.
Джерело: Нацполіція.
Зловмисник у п’яному вигляді вирішив підірвати автомобіль, який належить керівникові, пояснюють в пресслужбі поліції. Начебто він не планував скоїти вбивство.
Читайте також Замах на співробітника СБУ: найближчим часом слідство оголосить головний мотив – ЗМІ
Згодом він намагався відвести від себе підозру й повідомив, що у його машину також заклали вибухівку.
Власне, такі незграбні спроби уникнути підозр і допомогли розслідуванню.
Наразі вбивцю вже заарештували – йому загрожує 10 – 15 років тюрми або довічне.