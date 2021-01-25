Вбивство керівника гранітного кар'єру під Кропивницьким: знайшли того, хто це зробив
У Кіровоградській області знайшли вбивцю керівника гранітного кар'єру, який 21 січня підірвався на розтяжці біля свого будинку. Виявляється, що вибухівку встановив працівник цього ж кар'єру, який ворогував із начальником.
Джерело: Нацполіція.
Зловмисник у п’яному вигляді вирішив підірвати автомобіль, який належить керівникові, пояснюють в пресслужбі поліції. Начебто він не планував скоїти вбивство.
Згодом він намагався відвести від себе підозру й повідомив, що у його машину також заклали вибухівку.
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Наразі вбивцю вже заарештували – йому загрожує 10 – 15 років тюрми або довічне.
Вбивство керівника гранітного кар'єру під Кропивницьким: що відомо
- 64-річний чоловік, який керував великим підприємством, загинув близько 17:00 21 січня у селі Іванівка Кіровоградській області. Біля воріт будинку чоловіка встановили розтяжку.
- Лікарям залишалося лише констатувати смерть постраждалого. Допомогти чоловіку, який отримав купу осколкових поранень, вони не могли.
- Експерти знайшли фрагменти вибухового пристрою, яким скористувалися зловмисники. За даними поліції, вибухнула граната Ф-1.
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