У Кіровоградській області знайшли вбивцю керівника гранітного кар'єру, який 21 січня підірвався на розтяжці біля свого будинку. Виявляється, що вибухівку встановив працівник цього ж кар'єру, який ворогував із начальником.

Джерело: Нацполіція.

Зловмисник у п’яному вигляді вирішив підірвати автомобіль, який належить керівникові, пояснюють в пресслужбі поліції. Начебто він не планував скоїти вбивство.

Згодом він намагався відвести від себе підозру й повідомив, що у його машину також заклали вибухівку.

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Наразі вбивцю вже заарештували – йому загрожує 10 – 15 років тюрми або довічне.

Вбивство керівника гранітного кар'єру під Кропивницьким: що відомо