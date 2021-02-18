У Карпатах вже п'яту добу тривають пошуки 40-річного киянина, який заблукав там ще 13 лютого. Чоловік катався з товаришем на лижах в районі гори Гемба.

Рятувальники, лісники та волонтери вже обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

Про початок пошуків За добу на Закарпатті заблукали 12 туристів: одного досі шукають і залучили авіацію

Зауважимо, що товариша заблукалого знайшли ще 14 лютого. Лижник розповів, що вони йшли удвох лісом, поки він не перестав чути та бачити ліхтарик на чолі друга.

За координатами, які надав товариш киянина, виявили сліди заблукалого. Проте напередодні у горах випало до 0,5 метра снігу. Через це не вдалося встановити, куди далі рухався чоловік.

Зауважимо, що зараз рятувальні групи обстежують місцевість, аби з'ясувати, чи відбувалося там сходження лавин або падіння снігових карнізів.



У Карпатах заблукав киянин / Фото ДСНС



Пошуки тривають вже п'яту добу / Фото ДСНС

У пошуково-рятувальній операції беруть участь 47 людей, залучили 10 одиниць техніки. Планують використати й авіацію, якщо дозволить погода.

Зверніть увагу! Раніше у ДСНС розповіли, що зниклий киянин мав з собою запальничку. Тож є надія, що він міг розпалити вогонь та хоча б у такий спосіб зігрітись.