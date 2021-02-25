Це було 40 років тому: знайшли першу згадку про Байдена в українській пресі

25 лютого 2021 , 09:21
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Джерело:

фейсбук Вахтанга Кіпіані

У мережі оприлюднили, ймовірно, першу згадку про президента США Джо Байдена в українській пресі. Вона датується 1981 роком.

У ті роки Байден ще був сенатором від штату Делавер.

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Користувачі у коментарях припустили, що згадка, оприлюднена на фото, з найстарішої україномовної газети "Свобода", яку видавав Український народний союз.

До речі, люди у коментарях не втратили можливість пожартувати щодо знахідки:

  • То що, України ще з дитинства за Байдена?
  • Супермен цей чолов'яга.

Що говорив Байден про Україну раніше

  • Ще на посаді віцепрезидента США Байден відвідував Україну 6 разів.
  • Політик наголошував, що Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією.
  • Крім того, Байден у листопаді 2014 року висловив українцям підтримку, відзначивши жертовність та мужність тих, хто брав участь у Євромайдані.
  • Також чиновник відзначав, що в Україні є "рак корупції".