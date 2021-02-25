Це було 40 років тому: знайшли першу згадку про Байдена в українській пресі

Джерело:фейсбук Вахтанга Кіпіані
У мережі оприлюднили, ймовірно, першу згадку про президента США Джо Байдена в українській пресі. Вона датується 1981 роком.
У ті роки Байден ще був сенатором від штату Делавер.
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Користувачі у коментарях припустили, що згадка, оприлюднена на фото, з найстарішої україномовної газети "Свобода", яку видавав Український народний союз.
До речі, люди у коментарях не втратили можливість пожартувати щодо знахідки: