Це було 40 років тому: знайшли першу згадку про Байдена в українській пресі
У мережі оприлюднили, ймовірно, першу згадку про президента США Джо Байдена в українській пресі. Вона датується 1981 роком.
Джерело:фейсбук Вахтанга Кіпіані
У ті роки Байден ще був сенатором від штату Делавер.
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Користувачі у коментарях припустили, що згадка, оприлюднена на фото, з найстарішої україномовної газети "Свобода", яку видавав Український народний союз.
До речі, люди у коментарях не втратили можливість пожартувати щодо знахідки:
- То що, України ще з дитинства за Байдена?
- Супермен цей чолов'яга.
Що говорив Байден про Україну раніше
- Ще на посаді віцепрезидента США Байден відвідував Україну 6 разів.
- Політик наголошував, що Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією.
- Крім того, Байден у листопаді 2014 року висловив українцям підтримку, відзначивши жертовність та мужність тих, хто брав участь у Євромайдані.
- Також чиновник відзначав, що в Україні є "рак корупції".
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