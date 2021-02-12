Королівський замок Королевської: журналісти знайшли незадеклароване багатство

Журналісти знайшли будинок, який пов'язують з володінням нардепки від ОПЗЖ Наталії Королевської. Вона запевняє, що власниками є її батьки. У декларації депутатки маєток не вказаний.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Декому пощастило і він народився в сім'ї мільярдера, а комусь пощастило пізніше, і він чи вона стали батьками народного депутата. У той час, як мама одного гонщика, ви пам'ятаєте, любить швидкість, батько іншої – дорогі, заміські будинки.

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Незадекларований замок

У власності батьків Наталі Королевської знайшли навіть не будинок, а цілий замок недалеко від Києва. На гектарі землі помістилося:

2 озера;

3 альтанки;

лазня;

охорона та будинок для охорони;

у центрі – сам будинок сім'ї Королевської.

Цієї нерухомості немає в декларації пані Наталі. Про фінансові справи родини Королевської, яка є власником маєтку, нічого невідомо.



Нардепка Наталія Королевська / Фото з сайту "ОПЗЖ"

Також Королевська каже, що вона там не живе, спільне господарство не веде, а лише інколи заїжджає у гості, переважно на вихідні. Однак журналісти помітили, що буває вона там таки частіше. Хоча, якщо взяти до уваги, що фіксованого робочого дня у нардепа немає, то тоді кожен день можна вважати вихідним. У такому випадку – все логічно.

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Журналістське розслідування

Логічно, та не дуже, скажу я вам. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що будинок придбаний за допомогою офшорної кіпрської компанії та із залученням колишнього помічника депутатки.

Йому батько Королевської свого часу позичив 2 мільйони доларів.

Складна схема на папері та проста у розумінні, бо помічник депутатки грошей ніби не віддав, тож будинок просто відійшов за борги щасливому сімейству.

Зауважу, що в борг дали тільки 2 мільйони доларів, а за оцінками рієлторів все це майно коштує від 5 до 10 мільйонів доларів. Залежить від того, наскільки "по багатому" там усередині тих будиночків.

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До чого я то все вам зараз розповіла: якщо такий "Петергоф" є у пані Наталі, то ви лише уявіть, що там у інших депутатів, які очолюють комітети, є міністрами, або ж очільниками митниці. Оце так пощастило їх батькам.

Родинні клани

Утім, може ви не знали, але заробляють у Верховній Раді не завжди окремі депутати, інколи це цілі родинні клани. Зокрема, за даними організації "Чесно", на попередніх місцевих виборах близько 60% молодих депутатів (від 18 до 21 року) виявилися рідними чиновників.

22 з них мають завдячувати своїм кар'єрним злетом батьку.

6 молодих нардепів – мамі.

2 юні політики добрались до влади завдяки дядьку.

Крім того, часто молодому депутату піднятися кар'єрною драбиною допомагало саме впізнаване прізвище родича.

► Нікіта Касьянов

От, до прикладу, 21-річний Нікіта Касьянов. Тепер він вже депутат Дніпропетровської облради від "Слуги народу" і директор ТОВ "Затишне" і ТОВ "Стронг капітал".



Нікіта Касьянов / Фото з "Відкритий"

Касьянов уже встиг заробити і задекларувати 9 мільйонів гривень готівкою, а його активи більш ніж удесятеро перевищують його доходи. У 2019 році Нікіта став депутатом Підгородненської міської громади, а на місцевих виборах минулого року "пішов на підвищення" і переміг на виборах в обласну раду.

► Григорій Ярема

Його батько – Сергій Касьянов, депутат Верховної Ради 2002 – 2006 років, і власник агрохолдингу.

Інший депутат, за сумісництвом студент, Григорій Ярема, який потрапив до Переяславської міської ради від партії "Європейська солідарність". Він є племінником екснардепа, колишнього генпрокурора та фігуранта антикорупційних розслідувань Віталія Яреми.



Григорій Ярема / Фото з фейсбук-сторінки Яреми

До речі, колишній посадовець вже потрапляв у скандали, пов'язані із працевлаштуванням своїх родичів. У 2014, під час його перебування на посаді генпрокурора, 26-річний син Яреми очолив тоді департамент у Державній реєстраційній службі. Як завжди, абсолютно випадково.

► Ростислав Солод

Тут же, щоб далеко не відходити, 19-річний новообраний депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод. Він же син відразу 2 нардепів: Наталії Королевської та Юрія Солода, про яких я вже згадувала на початку. Вся сім'я представляє партію "ОПЗЖ".



Син Королевської і Солода / Фото з фейсбук-сторінки Ростислава Солода

До слова, молодий депутат, серед іншого, задекларував доходи від криптовалюти на суму 24,5 мільйони доларів.

► Ярослав Вельможний

Зараз зіграємо на контрастах. Торік місцевим депутатом став і 21-річний безробітний Ярослав Вельможний. Він обрався до Сєвєродонецької районної ради від партії "Наш край".

Так, ви не помиляєтеся, його прізвище ви також вже чули.



Сергій Вельможний / Фото з фейсбук-сторінки Вельможного

Його батько – ніхто інший, як нардеп-гречкосій Сергій Вельможний, який потрапив до Верховної Ради у 2019 році, як самовисуванець. Пізніше увійшов у групу "Довіра", а також став членом партії "Наш край".

► Дмитро Копанчук

Трохи старший за нього – 20-річний Дмитро Копанчук, депутат Рудківської міської ради. Він є сином нардепки чинного скликання і фігурантки антикорупційних розслідувань Олени Копанчук.



Депутатка Олена Копанчук / Фото з фейсбук-сторінки Копанчук

► Ярина Ар'єва

. У своєму окрузі кандидат набрав 0 голосів. Це означає, що

Ще одне прізвище, яке ви точно пам'ятаєте. Ярина Ар'єва – депутатка Київської міської ради. Вона ж дочка Володимира Ар'єва. За 20-річну студентку проголосувало, до слова, 2761 людина.



Ярина Ар'єва / Фото з фейсбук-сторінки Ар'євої

Хоч її батько-нардеп стверджував, що його дочка витратила на кампанію лише 500 гривень, хоча могла і більше. Згідно із декларацією, сукупна вартість майнових активів новообраної депутатки — понад 1 мільйон гривень.

"Везунчики" у політиці

У кого трохи гірші стосунки з рідними, тому нічого не залишається, як списувати свої багатства – на фортуну.

От, наприклад, нардеп від "Слуги народу" 6 разів вигравав у лотерею, якщо вірити даним у його електронній декларації. У такий спосіб депутат Максим Павлюк задекларував близько 2 мільйонів гривень виграшу.



Максим Павлюк / Фото видання Фейсбук_юа.Інфо

Життя до "виграшу"

Найцікавіше, що ще кілька років тому Максим Павлюк був середньостатистичним українцем. Жив на невелику зарплату, брав кредити, а перші заощадження у його декларації з'явились лише після продажу майна у Козині.

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Потім Максим Павлюк обрався до Ради і фортуна звернула на нього увагу. Торік депутат задекларував 900 тисяч гривень призових, а в 2018 році – 160 тисяч. Оце так щасливчик!

Він навіть переплюнув екснардепа Олега Ляшка, який у 2017 році, тоді ще як депутат, задекларував виграш в українській Національній лотереї на загальну суму понад півмільйона гривень.

Хто такі Павлюки

Що тут скажеш, щастить то й щастить, але не все так просто, бо ви може і не знаєте, хто такий Максим Павлюк, а от Bihus.info – знає. Це племінник бізнесмена Іллі Павлюка.

Він є ймовірним "тіньовим куратором" групи із близько 30 депутатів від "Слуги Народу", які, як зайчики, бігають до нього в офіс за настановами, що розташований за кілька десятків метрів від Офісу Президента. Коли його питають журналісти, удає, що нічого ні про кого не знає.

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Якби не така одностайність цієї групи депутатів у голосуванні в інтересах олігарха Ріната Ахметова, ми б про це теж може б нічого не знали. Втім тепер знаємо і Офіс генпрокурора знає, через що і розпочав розслідування щодо бізнесмена.

Однак відкриття справи, ви ж розумієте, це не завжди означає успішне розслідування, тому просто зачекаємо.