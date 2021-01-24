У Харкові у неділю, 24 січня, вшанували пам'ять Геннадія Кернеса. У 40 день після смерті політика відслужили заупокійний молебень та провели флешмоб.

Церемонія відбулася на Алеї почесних громадян на міському кладовищі №2 у Харкові, де похований Кернес. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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Вшанувати пам'ять Кернеса прийшли його рідні та колеги. Вони поклали квіти на могилу політика.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов розповів, що влада має продовжити усі проєкти, які започаткував Кернес.

Що відомо про флешмоб у Харкові

Окрім того, у Харкові відбувся флешмоб, присвячений Кернесу.

У ньому взяли участь приблизно 900 автомобілів.

Коли стемніло, вони вишикувалися у символ перемоги – латинську букву "V". Цей символ часто використовував Кернес.

Що відомо про смерть Кернеса