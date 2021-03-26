Значного зростання поки не буде, – політолог пояснив, що вплинуло на рейтинг Зеленського

Блокування телеканалів, які пов'язані з Віктором Медведчуком, вплинули на оновлений рейтинг Володимира Зеленського. Водночас санкції РНБО могли посприяти збільшенню підтримки до президента.

Про це розповів політолог Олег Саакян. Він пояснив, як виборці могли змінити свою позицію щодо підтримки влади саме через останні рішення РНБО.

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Підтримка президента виборцями

"Ситуація з телеканалами, їх блокування перш за все, мала результат. Його прогнозували і вже фіксували, що це зупинить падіння рейтингів та дасть змогу "відігратися", – сказав політолог.

Олег Саакян пояснив, що відповідні дії сприяли так званому перетоку, зокрема тих, хто підтримував проросійські політичні сили, адже частина із них побачила "сильний крок" Зеленського.

Так само з патріотичного середовища – частина виборців, яка віддавала голос Зеленському, але почала розчаровуватись – завдяки санкціям Ради нацбезпеки та оборони могла знову прихильно поставитись до президента, додав Саакян.

Значного зростання рейтингу Зеленського найближчим часом ми не побачимо. Каскад дій (РНБО – 24 канал) призвів максимум до цього зростання. Наразі потрібно робити яскраві кроки,

– вважає політолог.

На думку Олега Саакяна, для президента, який майже 2 роки перебуває на посаді, не втрачати відповідний рейтинг – це вже непоганий результат, адже забезпечувати його надто складно.

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