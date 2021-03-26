Значного зростання поки не буде, – політолог пояснив, що вплинуло на рейтинг Зеленського
Блокування телеканалів, які пов'язані з Віктором Медведчуком, вплинули на оновлений рейтинг Володимира Зеленського. Водночас санкції РНБО могли посприяти збільшенню підтримки до президента.
Джерело:24 канал
Про це розповів політолог Олег Саакян. Він пояснив, як виборці могли змінити свою позицію щодо підтримки влади саме через останні рішення РНБО.
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Підтримка президента виборцями
"Ситуація з телеканалами, їх блокування перш за все, мала результат. Його прогнозували і вже фіксували, що це зупинить падіння рейтингів та дасть змогу "відігратися", – сказав політолог.
Олег Саакян пояснив, що відповідні дії сприяли так званому перетоку, зокрема тих, хто підтримував проросійські політичні сили, адже частина із них побачила "сильний крок" Зеленського.
Так само з патріотичного середовища – частина виборців, яка віддавала голос Зеленському, але почала розчаровуватись – завдяки санкціям Ради нацбезпеки та оборони могла знову прихильно поставитись до президента, додав Саакян.
Значного зростання рейтингу Зеленського найближчим часом ми не побачимо. Каскад дій (РНБО – 24 канал) призвів максимум до цього зростання. Наразі потрібно робити яскраві кроки,
– вважає політолог.
На думку Олега Саакяна, для президента, який майже 2 роки перебуває на посаді, не втрачати відповідний рейтинг – це вже непоганий результат, адже забезпечувати його надто складно.
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Останнє опитування щодо рейтингу політиків: коротко
- Більшість українців готові голосувати за чинного лідера Володимира Зеленського, якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента.
- 24,7% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом підтримали б Володимира Зеленського.
- До 3 лідерів увійшов би проросійський кандидат Юрій Бойко, а його головним суперником міг би бути лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
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