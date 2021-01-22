У Черкасах вранці 22 січня чоловік жорстоко побив свого собаку. Песик не хотів йти гуляти, тож власник вирішив змусити його силою.

Патрульні отримали виклик, нібито чоловік жорстоко поводиться зі своїм собакою. Коли поліцейські приїхали на місце, то побачили пса на повідку та його кривдника. Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

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Тварина мала стомлений вигляд і не могла стати на лапки. Чоловік зізнався, що побив собаку, тому що хотів змусити його йти гуляти.

Що загрожує кривднику

Правоохоронці склали протокол на чоловіка за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Відтак йому загрожує штраф.

Зверніть увагу! Жорстоке поводження з тваринами тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Яка доля собаки

Знесиленого пса забрали до державного притулку тварин у Черкасах. Наразі про нього подбають працівники установи.

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Врятована собачка / Фото поліції Черкащини