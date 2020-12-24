Україна не зупинятиме авіасполучення під час новорічних та різдвяних свят. У міністерстві закордонних справ повідомили, що не обмежуватимуть подорожі українцям.

Уряд не планує обмежувати авіасполучення

Натомість у дипломатичному відомстві таки просять українців дотриматись максимальних заходів безпеки та карантинних обмежень. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.

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Уряд розуміє, що люди налаштувались на свята і не планує вводити якісь обмеження на авіасполучення,

– зазначив Кулеба.

В Кабміні не виключають, що це рішення може змінитись, проте лише у випадку форс-мажорів, пов'язаних з пандемією.

З 8 січня в Україні розпочнеться локдаун

Зазначимо, що з 8 до 24 січня в Україні триватиме локдаун. У цей час не працюватимуть заклади громадського харчування, проте їжу можна буде придбати на винос та за доставкою. Також зачинені будуть магазини непродовольчих товарів, кінотеатри, спортзали ТРЦ. Не функціонуватимуть усі заклади освіти, окрім дитсадків.

Важливо! В уряді запевнили, що громадський транспорт під час жорсткого карантину не зупинятимуть.



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