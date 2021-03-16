Чи зможуть Зеленський та Байден знайти спільну мову – Голос Америки

Головні вашингтонські видання Politico та Washington Post вийшли зі статтями про відносини Києва та Вашингтона. З головних тез – стосунки будуть під загрозою, якщо Україна не почне сповна реалізовувати антикорупційні реформи.

До того ж, стратегія американського президента Джо Байдена щодо України не є несподіваною. До того ж, він ще будучи віцепрезидентом наголошував на реформах.

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Позов проти "вагнерівців"

Міжнародні організації звинувачують "вагнерівців" у катуваннях в Сирії. Французька "Міжнародна федерація за права людини" (FIDH), сирійський "Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення" та російський "Меморіал" – оголосили, що сприяли поданню позову до російського суду проти "групи Вагнера".

Промова Байдена щодо порятунку економіки

Президент Байден виступив з промовою, де пояснив свій план порятунку економіки Сполучених Штатів. Його вартість склала майже 2 трильйони доларів. Очікується, що економіка зросте на 8% вже у 2021 році. Втім, податки також можуть збільшитись.

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